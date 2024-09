Passageira morre e quatro se ferem em capotamento de carro em Faxinal

Uma passageira de 21 anos morreu e mais quatro pessoas se feriram no capotamento de um carro em Faxinal (Vale do Ivaí) na madrugada deste sábado (7).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o sinistro ocorreu por volta da 0h30, no quilômetro 210 da PRc-466. O Chevrolet Celta de placa de Curitiba seguia no sentido de Mauá da Serra (Vale do Ivaí) a Faxinal quando capotou.

Uma das ocupantes, uma mulher de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dela foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Ivaiporã (Vale do Ivaí).





A motorista, 45, além de outra mulher de 23, um homem de 42 e um menino de nove anos, todos com ferimentos, foram socorridos ao hospital municipal de Faxinal.





O carro foi liberado para familiares.





Mais cedo, em outro trecho da mesma via, ocorreu outro sinistro com morte.