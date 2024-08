Pedestre morre após ser atropelado por motocicleta na BR-153 em Ibaiti

Um pedestre morreu após ser atropelado por motocicleta na BR-153 em Ibaiti (Norte Pioneiro) na noite de quinta-feira (15).







Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro ocorreu no km 109 da rodovia. Conforme vestígios encontrados pelos policiais no local, o homem cruzava a via quando foi atropelado pela Honda CBX 250 Twister

Condutor e passageiro foram encaminhados para hospital de Ibaiti com lesões e pedestre entrou em óbito depois de atendimento hospitalar.





Compareceram ao atendimento Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.





Não foram divulgados mais dados da ocorrência.