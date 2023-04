Pesquisadores concluem estudos sobre pássaros no Parque Nacional do Iguaçu

Pesquisadores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) acabam de publicar um estudo sobre aves raras e meio ambiente no Journal for Nature Conservation, relatando o resultado de mais de 10 anos de estudos desenvolvidos no Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação Federal que tem mais de 185 mil hectares, considerada a maior reserva de Mata Atlântica do interior do país.

O estudo intitulado "A importância funcional de espécies raras e dominantes em uma região Neotropical – comunidade de pássaros da floresta" reuniu pesquisadores do Lobio (Laboratório de Ornitologia e Bioacústica), do CCB (Departamento de Biologia Animal e Vegetal), e dos CCE (departamentos de Estatística e de Matemática).

A pesquisa representa o maior levantamento quantitativo sobre populações de espécies de aves típicas paranaenses, realizada exatamente em um dos locais símbolos da flora e fauna do estado – considerado, inclusive, patrimônio natural da humanidade pela Unesco.



O resultado quantifica aves raras, intermediárias e dominantes e conclui que as espécies consideradas raras desenvolvem funções ecológicas fundamentais para a biodiversidade, como a dispersão de sementes e o controle das populações de insetos e de roedores, daí a importância em preservá-las.

O estudo é assinado pelo professor Luiz dos Anjos, coordenador do Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, pelo doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, Helon Oliveira e pelos professores Mariana Urbano e Paulo Natti, dos Departamentos de Estatística e de Matemática, respectivamente.

Segundo o professor dos Anjos, o levantamento teve início em 2011 com as primeiras gravações e observações de aves realizadas ao longo de uma trilha (amostragem) localizada no interior do parque. O monitoramento foi realizado sempre entre os meses de outubro e novembro, na mesma trilha, de aproximadamente cinco quilômetros, entre 4h30 e 9h30, horário em que as aves estão mais ativas.



