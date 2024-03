PRF e Governo do Estado iniciam a Operação Safra Segura 2024 no Paraná

Uma nova fase da Operação Safra Segura foi lançada, nesta quinta-feira (21), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública em parceria com diversos orgãos. A ação tem o objetivo de fiscalizar e promover atendimento a motoristas e ajudantes de cargas nas rodovias do Estado.





As ações será executadas em dois pontos no mês de março: São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e Cascavel, na região Oeste, com os orgãos atuando de forma integrada. “É o segundo ano que nós fazemos essa operação, que foi um sucesso no ano passado. A preocupação é com os usuários e os profissionais que transportam cargas nas rodovias”, explicou o diretor de Políticas Públicas da Secretaria da Segurança Pública, coronel Saulo de Tarso Sanson Silva.

A operação é voltada para os trabalhadores levando a produção do campo até o porto, com o objetivo de diminuir e prevenir acidentes, além de fiscalizar condições mecânicas dos veículos.





Por isso, participam da ação a PRF (Polícia Rodoviária Federal), polícia Civil, Militar, Científica e Penal; Corpo de Bombeiros Militar; Secretaria da Saúde; Defesa Civil; Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná); DER-PR (Departamento de Estradas de Rondagem do Paraná) e Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná).

