Primeiro de Maio recebe mais um resort de franquia internacional

A assinatura da união teve a presença do CEO Global da Wyndham, Geoff Ballotti, do Presidente para América Latina e Caribe, Gustavo Viescas e da vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios para América Latina, Maria Carolina Pinheiro. "Estamos muito contentes com essa união e certos que vamos contribuir para o desenvolvimento desse projeto e, consequentemente, do turismo na região", destacou a executiva Maria Carolina.

A Wyndham Hotels & Resorts, maior empresa de franquia de hotéis do mundo, com mais de 9.100 empreendimentos em 95 países, vai aterrissar na cidade de Primeiro de Maio com construção do Wyndham Primeiro de Maio Resort. A assinatura da parceria entre o empresário local Claudinei Martelozo, que lidera o grupo de investidores, e a gigante global aconteceu na última semana em Anaheim na Califórnia, Estados Unidos, durante a Conferência Global da rede hoteleira.

A incorporadora VCI prevê para julho de 2023 a entrega do Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol, o primeiro hotel da marca no

Com essa assinatura de contrato, a rede hoteleira que já tem 38 empreendimentos em operação no Brasil, atende dois importantes aspectos de sua estratégia: ampliar seu portfólio de empreendimentos de lazer no País e avançar em número de unidades fora de capitais, auxiliando no desenvolvimento de novos destinos turísticos. “O Wyndham Primeiro de Maio está perto de quatro aeroportos e em uma região próspera, o que dá a ele um potencial extraordinário de sucesso”, destaca Maria Carolina.



Claudinei Martelozo destacou que: “estamos certos que fizemos a melhor escolha. A Wyndham é uma empresa global com processos e metodologia que funcionam, além de termos a certeza que começaremos a operar tendo uma visibilidade e distribuição globais. Isso é um grande ativo para um empreendimento hoteleiro”, destaca. “Vamos colocar a cidade de Primeiro de Maio na rota do turismo global e temos essa certeza porque nós estamos amparados pelo time da Wyndham”, afirma.





O executivo que participou da Conferência Global nos Estados Unidos teve a chance de saber em primeira mão todas as novidades que os empreendimentos Wyndham no mundo passam a ter acesso já a partir deste ano em termos de visibilidade, experiência do cliente e novas tecnologias.





Para Maria Carolina Pinheiro, “o Brasil é um celeiro de projetos arrojados e um terreno fértil para novos empreendimentos. O turismo tem grandes oportunidades e a Wyndham assume o papel de ajudar empresários inovadores a tirar do papel suas ideias.” A executiva aponta que a Wyndham dá total suporte desde o desenvolvimento do projeto arquitetônico até a infraestrutura tecnológica, sempre prezando por excelente experiência do hóspede e do franqueado”, finaliza.