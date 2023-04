Projeto que endurece punições a invasores de terra no Paraná é apresentado na ExpoLondrina

Durante a abertura da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, ocorrida nesta quinta-feira (6), foram apresentados detalhes do projeto de lei que trata com maior rigor e lista punições a invasores de terra no Paraná.





O PL 186/2023 foi protocolado dias atrás na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) e é assinado pelos deputados Tiago Amaral (PSD), Maria Victória (PP), Ademar Traiano (PSD), Marcel Micheletto (PL) e Cristina Silvestri (PSD).

Publicidade

Publicidade





O projeto prevê uma série de normas, como o cadastro de invasores de terra no Estado, vedação por cinco anos de restituição de danos materiais por parte dos invasores, além de pagamento de indenizações.





“Essa é uma das coisas que mais assombra o produtor rural, o medo de acordar e ter a propriedade invadida. O governo tem que ser intransigente com ocupações no estado”, comentou o deputado Tiago Amaral.

Publicidade





O maior rigor aos invasores de terra no Paraná é um dos anseios de sócios da SRP (Sociedade Rural do Paraná).





O tema foi objeto de discurso na abertura da ExpoLondrina, que ocorre logo após a uma sequência de invasões promovidas por sem-terra no país.

Publicidade





“Não podemos aceitar que culturas ideológicas denigram a imagem de um setor que tanto faz por nosso País. Não nos calaremos frente as campanhas que tentam denegrir nosso setor. Levantaremos nossa voz para combater a injustiça que se tenta impor aos produtores rurais. Não nos calaremos ao desrespeito ao direito à propriedade, ferindo profundamente as garantias pétreas de nossa Constituição. Exigimos a manutenção da lei e da ordem”, defendeu o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre.





“Em pleno 2023, estamos tendo invasões e baderna. Tentam tomar o que é do outro, mas o direito tem que ser respeitado. Começamos na Câmara Federal uma campanha pra combater invasões de terra, respeitando o direito, seja na legislação e com o cumprimento das leis”, salientou o deputado federal, Pedro Lupion (PP), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Privada na Câmara Federal.





Nos últimos quatro anos, o governo chegou a promover 103 reintegrações de posse de áreas invadidas no Paraná.





“Do início de mandato até agora foram mais de 100 reintegrações de posse, nenhuma com violência, sempre com diálogo. Queria tranquilizar nossos produtores e dizer que o que prevalece é a lei”, garantiu o governador Ratinho Junior (PSD).