Recorde de ofertas: Paraná tem 20,2 mil vagas com carteira assinada

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná têm 20.200 postos de trabalho com carteira assinada abertos nesta semana. É o maior número de ofertas para uma semana desde as 19.362 oportunidades no fim de fevereiro.





A maior parte das vagas é para a indústria, com auxiliar de linha de produção na liderança com 4.399 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de alimentador de linha de produção, com 479 vagas, abatedor de porco, com 410, e operador de processo de produção, com 405.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.322 oportunidades em todos os segmentos. São ofertadas 607 vagas para auxiliar de linha de produção, 296 para operador de caixa, 274 para atendente de lanchonete e 227 para operador de telemarketing receptivo.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 168 vagas de preenchimento imediato para as funções de fiscal de loja (50), açougueiro (31), ajudante de pintor (30), garçom (29) e agente de tráfego (28).

Publicidade