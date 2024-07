Reforma de rodoviária de Santo Antônio da Platina deve começar na semana que vem

Após cerca de dois meses e meio, os passageiros da rodoviária de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro) deverão ter uma solução para a área que está isolada desde que uma parte da estrutura metálica do telhado veio abaixo. O acidente, registrado em 23 de abril, foi provocado por um ônibus da viação Princesa do Norte, que teria avançado o limite do estacionamento, invadindo o local destinado para embarque e desembarque.







Um pilar de sustentação acabou atingindo e quebrando, com o teto cedendo. Ninguém ficou ferido. Os reparos virão por meio da prefeitura, que contratou uma empresa de Uraí. A terceirizada vai fazer a retirada do que foi danificado e terá que promover a construção de uma nova estrutura em concreto armado, colocação de telhas e instalação de gradil. O prazo para conclusão dos serviços é de dois meses.

O processo licitatório já foi homologado. “É uma obra importante e necessária, afinal, o terminal rodoviário de Santo Antônio da Platina tem um fluxo bastante grande. Vencemos todas as etapas exigidas por lei para que pudéssemos fazer a obra e agora vamos realizá-la”, comentou o prefeito do município, José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão.





As intervenções vão custar R$ 60 mil, dinheiro que o poder público municipal vai buscar o ressarcimento. “O valor será, posteriormente, restituído aos cofres públicos por meio de seguradora da empresa Princesa do Norte. Os trabalhos de reforma na área do sinistro devem ser iniciados já na próxima semana”, destacou.

No mês passado, a FOLHA mostrou que os moradores estavam cobrando a revitalização do espaço , que é a “porta de entrada” de quem vai para a cidade, que é uma das maiores da região do Norte Pioneiro, com 44 mil habitantes. O projeto de reforma foi elaborado pelo Departamento de Engenharia do Executivo.





URGÊNCIA





Um laudo confeccionado por técnicos do município frisou a urgência do serviço. “Conforme avaliação estrutural do local da colisão foi constatado dano na estrutura do telhado com necessidade de reforma em regime de urgência devido ao risco apresentado aos frequentadores. Salienta-se também que a estrutura está com diversas manifestações patológicas graves que precisam ser sanadas”, sustentou a prefeitura no edital.