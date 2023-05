Termina prazo para inscrever processos na Semana Nacional da Conciliação

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para a inscrição de processos na 7ª edição da Semana Nacional da Conciliação na Justiça do Trabalho, que acontece de 22 a 26 de maio. O pedido de mediação busca agilizar o entendimento entre as partes de uma discussão trabalhista e resolver o pagamento de indenizações e/ou desbloqueio de bens de maneira justa e rápida. A partir da solicitação de uma das partes, será enviado um convite para o outro ator do processo para agendar uma conversa amigável.





Os interessados em buscar a conciliação podem inscrever o processo no mutirão da Justiça do Trabalho pelo site do TRT-PR (Tribunal Regional da 9ª Região ) no ícone ‘Conciliação Trabalhista’. No fim de maio, uma audiência será organizada para que as partes busquem o entendimento. Esse encontro pode ser on-line, via plataforma de videoconferência, ou fisicamente em uma das 97 Varas do Trabalho no Paraná, nos dez Cejusc (Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas) de 1º Grau ou no Cejusc de 2º Grau, em Curitiba.

Em 2022, foram feitas 1.351 conciliações em todo o Paraná, que resultaram no pagamento de R$ 34,3 milhões em indenizações.