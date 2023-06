Três pessoas morrem em acidente na PR-218 em Guapirama

Um acidente deixou três pessoas mortas e outros três feridos na noite deste domingo (18) na PR-218, em Guapirama, no Norte Pioneiro.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um carro (VW/Gol, com placas de Joaquim Távora) trafegava próximo ao quilômetro 45, de Joaquim Távora para Guapirama, quando bateu de frente e na lateral de duas caminhonetes, que faziam sentido contrário. A PRE investiga as causas do acidente.

Com o impacto da batida, três pessoas (28, 26 e 9 anos) que estavam no carro morreram ainda no local do acidente; uma criança de 02 anos teve ferimentos graves e foi encaminhada para um hospital de Jacarezinho. O condutor e a passageira (31 e 17 anos) de uma das caminhonetes também se feriram.





Segundo a PRE, o condutor do carro, que morreu, não tinha habilitação para dirigir, assim como uma das caminhonetes envolvidas no acidente estava com o licenciamento pendente. Os débitos já foram quitados pelos familiares e os veículos foram liberados.