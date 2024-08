Unespar promove Mostra de Profissões em sete cidades paranaenses

A Mostra de Profissões 2024 será realizada pela Unespar (Universidade Estadual do Paraná) entre os dias 6 e 8 de agosto, em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória. Evento em parceria com o programa de extensão Sou + Unespar , voltado à integração da instituição com a comunidade e ao papel transformador do ensino superior.





Aberto ao público, o evento se destina principalmente a estudantes de ensino médio e objetiva apresentar uma visão geral dos cursos da Unespar, bem como dos projetos de ensino, pesquisa e extensão da instituição de forma a propiciar um momento de vivência da universidade e estimular o ingresso no ensino superior.

De acordo com a coordenadora do programa Sou + Unespar, Patrícia Cunha, a Mostra de Profissões é um evento que visa apresentar à comunidade paranaense tudo o que se produz no espaço acadêmico da Unespar. "Também vamos mostrar o quanto essa vivência colabora no desenvolvimento pessoal e profissional de nossos estudantes”, afirma.





A inauguração da Mostra coincide com a abertura do período de inscrições do Vestibular da Unespar – de 6 de agosto a 14 de outubro – de forma a incentivar estudantes de ensino médio que visitarem o evento a ingressar na universidade.

Confira o cronograma de exibição da Mostra de Profissões 2024:

Apucarana: dia 6, de 8h às 12h e de 19h às 22h, e dia 7, de 8h às 12h

Campo Mourão: dia 7, de 13h às 22h, e dia 8, de 8h às 12h e de 13h às 18h

Curitiba I: dia 6, de 8h30 às 13h, de 13h30 às 18h e de 19h às 21h

Curitiba II: dia 6, de 8h30 às 13h, de 13h30 às 18h e de 19h às 21h

Paranaguá: dia 6, de 13h30 às 22h, e dia 7, de 7h30 às 18h

Paranavaí: dia 6, de 8h às 12h e de 19h às 22h, e dia 7, de 8h às 12h

Loanda: dia 7, de 19h às 22h, e dia 8, de 8h às 12h

União da Vitória: dia 6, de 9h às 11h30 e de 14h às 20h30





