Verão sem sustos: veja sete dicas dos Bombeiros para aproveitar a temporada

O período de verão, que coincide com as férias escolares, leva muitas famílias para o Litoral e para locais em que é possível se refrescar em águas de rios e cachoeiras - como as prainhas no Interior.





Para que a diversão e o lazer sejam curtidos com segurança, é importante tomar uma série de pequenos cuidados. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná separou sete dicas para quem quer aproveitar o verão sem sustos.

Publicidade

Publicidade





1. Atenção para as bandeiras





A principal dica para quem vai para o Litoral é escolher bem o local de banho e seguir as sinalizações.

Publicidade





“Se for entrar no mar, nade sempre entre as bandeiras de cor vermelho sobre amarelo [bandeira bicolor]. Elas indicam a presença de guarda-vidas naquela área. E fique atento à bandeira de condições do mar presente na frente do posto de guarda-vidas, podendo ser verde, amarela ou vermelha, conforme o risco daquele local”, explica a capitã Débora Kolossoskei, responsável pela Comunicação do Corpo de Bombeiros no Litoral no Verão Maior Paraná.





Os trechos com postos de guarda-vidas permanentes ficam em um espaço de cerca de 250 metros, entre duas bandeiras bicolores (vermelhas e amarelas).

Publicidade





Dentro dessa área são colocadas bandeiras que indicam como está a situação do mar naquele momento: verde, para baixo risco de afogamento; amarela, com médio risco, exigindo mais cuidado do banhista; e vermelha, com alto risco de afogamento. É fundamental estar de olho nessas indicações.





Se visualizar uma bandeira preta, não entre no mar. Elas significam que não há guarda-vidas fixo por ali – em consequência, o atendimento em caso de incidentes na água pode demorar mais para chegar, colocando a vida do veranista em risco. Já um mastro com duas bandeiras vermelhas indica que a praia está interditada, não devendo ninguém permanecer ali, inclusive os guarda-vidas.

Publicidade





Outra consideração importante é sempre seguir as orientações dos guarda-vidas e procurá-los sempre em caso de dúvidas ou de emergências na praia.