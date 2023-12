Verde, amarela, vermelha e preta: saiba o significado das bandeiras no Litoral paranaense

O Verão Maior Paraná foi lançado neste sábado (16) e com ele começa uma nova temporada de diversão e descanso.





E para que este momento seja apenas de lazer, é fundamental que a população conheça o sistema de segurança utilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para sinalizar condições de banho e eventuais pontos de perigo.

Nesse verão, estarão sinalizados 95 pontos e cinco municípios (Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba). Eles estarão protegidos por 100 guarda-vidas civis e 677 bombeiros militares.





BANDEIRA VERMELHA E AMARELA

A primeira sinalização a ser conhecida é a bandeira dividida em duas cores (metade vermelha e metade amarela). Ela indica que aquela área está constantemente monitorada e protegida por guarda-vidas.





"É o local que as pessoas devem procurar para ter um banho seguro”, orienta o major Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), com sede em Paranaguá.

