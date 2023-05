Vinte e um trabalhadores do Paraguai são resgatados em situação análoga à escravidão em Umuarama

Um grupo de 21 trabalhadores paraguaios foi resgatado em situação análoga à escravidão na segunda-feira (22) na área rural de Umuarama, no Noroeste. As vítimas estavam em um alojamento no distrito de Santa Eliza, e trabalhavam em uma plantação de mandioca.





De acordo com o procurador do MPT (Ministério Público do Trabalho), André Vinicius Melatti, um perito e agentes do BPFron (Batalhão de Polícia da Fronteira) foram ao alojamento e constataram a precariedade do local, que não atendia às condições mínimas de estrutura e higiene.

Publicidade

Publicidade





“Eles estavam em um alojamento bem degradante, muito sujo, sem cama, os colchões sem roupa de cama, encardido o chão, não tinha energia elétrica e alguns dos alojamentos não tinham água corrente para a privada, então estavam urinando em um canto. Estava bem imundo o alojamento”, afirmou Melatti. “E descumprindo várias normas do trabalho rural.”





Outra situação enfrentada pelos trabalhadores era a servidão por dívida. Ainda no Paraguai, foi prometido um valor de R$ 2,5 mil por mês; mas, na prática, elas recebiam apenas R$ 300.





CONTINUE LENDO NA FOLHA: