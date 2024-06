Piloto argentino de nove anos morre depois de sofrer acidente de moto em Interlagos

O piloto Lorenzo Somaschini, nove anos, morreu na noite desta segunda-feira (17), após quatro dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele sofreu acidente de motocicleta durante o primeiro treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos, na sexta-feira (14).



A morte foi confirmada pela organização do evento na manhã desta terça (18).





Segundo a direção de prova, Lorenzo caiu na saída da curva do Pinheirinho. O piloto foi atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico.