Acusado de esfaquear égua no Noroeste do Paraná é identificado pela Polícia Civil

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) identificou um homem, de 39 anos, como suspeito de maus-tratos contra uma égua, ocorrido na manhã de quarta-feira (5), em Cruzeiro do Oeste, na região Noroeste do Estado.





A identificação contou com apoio da população através de denúncias anônimas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme apurado, o animal estava em via pública em frente a propriedade quando foi golpeado com uma faca. A égua foi encaminhada à clínica veterinária, recebeu os atendimentos necessários e passa bem.





O delegado da PCPR Leonardo Queirós explica que a identificação do suposto autor chegou ao conhecimento da equipe de investigação através de denúncias anônimas feitas pela comunidade.

Publicidade