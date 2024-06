PCPR procura responsável por esfaquear cavalo em Cruzeiro do Oeste

Um cavalo foi esfaqueado na manhã de quarta-feira (5), em Cruzeiro do Oeste (Noroeste). A PCPR ( Polícia Civil do Paraná) está investigando o crime de maus-tratos contra o animal.





Segundo o delegado da PCPR Leonardo Queirós, o inquérito policial foi instaurado após receberem a informação que o cavalo teria sido golpeado com uma faca no município. A PCPR infomou que o cavalo recebeu os atendimentos necessários e passa bem.

“Estamos empreendendo todas as diligências cabíveis, de forma intensa e cuidadosa, a fim de identificar a autoria e esclarecer o fato. Reiteramos nosso compromisso no combate aos maus-tratos contra animais, responsabilizando criminalmente os autores”, afirma.





As investigações continuam para estabelecer a motivação do fato e identificar o responsável do crime.





A PCPR pede a colaboração da população com informações que ajudem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (44) 3676-1684, diretamente à equipe de investigação.