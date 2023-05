Adolescente é baleado no peito por pistola emprestada por homem, que é preso em Londrina

Um adolescente de 12 anos foi baleado no peito por amigos que brincavam com uma arma de fogo emprestada por um vizinho, de 57 anos, no bairro Vista Bela, em Londrina, no fim da tarde desta quarta-feira (17). O suspeito foi detido.

Segundo o relatado pelo menino à Polícia Militar, ele estava com outros dois amigos 12 e 13 anos de idade, na rua Benedito Minervino de Oliveira, quando o homem se juntou ao trio. O adulto teria pegado uma pistola calibre 22, retirou o carregador e entregou aos menores. Um deles teria apontado a arma para o colega e acionado o gatilho, provocando o disparo que feriu o colega. Publicidade Publicidade



Vítima de tentativa de feminicídio em Londrina passa por cirurgia no braço Sem sair do hospital desde o dia 9 de maio, Leoneide Cavalcante, 63, coloca o nome da filha, Daniele Cavalcante Gonçalves, 26, em orações todos os dias



Então, o dono da arma a teria tomado de volta e entrado em sua casa, próxima ao local do ocorrido. Em seguida, ele fugiu em um Pálio de cor laranja. Dentro da casa dele, os policiais apreenderam uma mochila com uma pistola calibre 22 e 261 munições de cinco calibres diferentes.

O adolescente, que já era atendido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) quando a PM chegou, foi levado para o HU (Hospital Universitário) de Londrina. Por volta das 9h15 desta quinta-feira (17), o menino permanecia em atendimento no PS (Pronto-Socorro) do HU, consciente, estável e respirando com auxilio de cateter, acompanhado de familiares. Publicidade



Perseguição aérea