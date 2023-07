Apucarana: briga de irmãos em via pública termina com um morto a tiros

Um homem foi morto a tiros em uma discussão com o irmão no fim da noite de terça-feira (25) em Apucarana (Centro-Norte).





Conforme a PM (Polícia Militar), por volta da 0h desta quarta-feira (26), houve uma denúncia de que havia um atingido por disparo de arma de fogo na rua Grande Alexandre, na vila Nova. Quando os policiais chegaram, o corpo da pessoa já estava coberto pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Publicidade

Publicidade





Vizinhos relataram aos policiais que uma discussão transcorreu durante todo o dia e que, por volta das 23h30 ouviram novamente outra briga em via pública entre dois homens que, segundo populares, seriam irmãos. Um deles gritou com o outro, depois os moradores informaram tiros e um veículo saindo do local.





Equipe da Polícia Civil juntamente com a equipe de Criminalistas compareceram para as devidas providências. O suspeito não havia sido localizado até a divulgação do boletim. Os nomes dos envolvidos não foram informados.