Cão policial encontra droga em carro e policiais apreendem mais de 66 quilos de maconha em São Jorge do Ivaí

Uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e uma equipe do Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes) apreenderam, neste domingo (26), 66 quilos e 600 gramas de maconha em São Jorge do Ivaí, no Noroeste do Paraná.





A apreensão ocorreu após os policiais abordarem um veículo Ford Focus, com placas de Campo Mourão/PR, na PR-554. Em uma busca pelo veículo, o cão policial indicou a existência de drogas nas bolsas que estavam no porta-malas.

Publicidade





Os agentes, então, questionaram o condutor, de 33 anos, e o homem confirmou que estava transportando maconha e a levaria até a cidade de Sarandi, também no Noroeste do Estado. O suspeito contou, ainda, que receberia por isso.





No porta-malas, os policiais encontraram 15 tabletes da droga. O condutor e uma passageira, que também foi abordada, foram presos e encaminhados para a Delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná).