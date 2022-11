Depois dos braços, corpo é encontrado em estação de tratamento de esgoto

O corpo de um homem com os braços decepados foi encontrando por funcionários da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) nesta sexta-feira (11). Caso ocorre após funcionários encontrarem os braços na mesma estação de tratamento de esgoto, localizada no Conjunto Lindoia.





Segundo João Reis, titular da Delegacia de Homicídios de Londrina, o restante do corpo foi encontrado com o tronco, cabeça e pernas, indicando que apenas os braços foram decepados por um objeto cortante.

A polícia acredita que os assassinos cortaram os braços para que o cadáver coubesse na tubulação do local. A polícia também identificou que o corpo estava amarrado por uma corda.





Ainda não há informações sobre a identidade do corpo, apenas indícios como as tatuagens em ambos os braços. O membro esquerdo tem dois nomes gravados, Matheus (na face externa do antebraço) e Henrique (na face interna), além do que parece ser um dragão desenhado.





Já no membro direito, o estado de decomposição prejudica a identificação das tatuagens, que necessitarão passar por análise pericial. Entretanto, foi possível identificar o desenho de uma casa com um farol, feito de forma rudimentar.





Quem tiver pistas da identidade da pessoa, pode auxiliar o trabalho da Polícia Civil fornecendo as informações diretamente na Delegacia de Homicídios (Rua Dona Leopoldina, 99, no Bairro Aeroporto) ou pelo Whatsapp (43) 3329-1835.