Dupla é flagrada transportando eletrônicos na PR-445 em Londrina

Uma dupla foi flagrada com diversos eletrônicos produtos de descaminho em um carro de aplicativo na noite de terça-feira (4) na PR-445 em Londrina.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 21h, no km 47 da rodovia, durante fiscalização de trânsito, foi feita uma abordagem a um Renault Sandeiro de cor prata, cujo condutor, I.A., informou que estava prestando serviço de motorista para os passageiros identificados apenas como A.M.R.S. e J.L.G. e, após vistoria do itens de segurança que ficam no porta-malas, foram localizados diversos objetos embalados em sacos plásticos.

Ao questionarem os passageiros, disseram que seriam oriundas do estrangeiro, sem a devida comprovação fiscal, e que as mercadorias não eram deles, que estavam só fazendo o frete para os proprietários.

A PRE, consultando os orgãos responsáveis, verificou que determinadas itens excediam a cota individual permitida para aquisição. Foi feito contato com a Receita Federal, a verificação e contagem dos produtos, que eram roteadores de tvs, acessórios para computação, acessórios para celulares e telefone celulares. Os policiais informaram que foi feita a contagem diante dos passageiros, mas não foi divulgado o total.

O veiculo foi liberado para o proprietário, os passageiros qualificados, e os produtos apreendidos encaminhados para o depósito da Receita Federal em Londrina para providências cabíveis.