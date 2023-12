Em Quatiguá, motorista é preso por dirigir embriagado após bater contra carros da polícia, quase capotar e fugir

Um homem foi preso por dirigir embriagado após colidir com um caminhão envolvido em um acidente prévio e com veículos da polícia na PR-092, em Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta quarta-feira (6).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista conduzia uma Toyota Hilux no sentido de Quatiguá a Joaquim Távora em alta velocidade. O veículo chamou a atenção dos policiais após quase colidir com um caminhão que havia tombado na pista horas antes. O local estava devidamente sinalizado.

O condutor da Toyota Hilux teve que frear bruscamente e, mesmo assim, não conseguiu evitar uma colisão. O homem desviou a caminhonete para as margens da rodovia e quase capotou o automóvel. Mesmo assim, o motorista conseguiu manter o controle da direção e retornou para a rodovia em alta velocidade, fugindo.