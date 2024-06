Em semana de recepção de calouros, Polícia Militar faz operação no Beco da UEL

Uma blitz no Beco, bairro localizado ao lado da UEL (Universidade Estadual de Londrina), foi organizada pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) nesta sexta-feira (21). A operação tem o objetivo de evitar o fechamento da via pública e controlar o barulho causado pelos estudantes.





De acordo com informações da PMPR, nesta terça-feira (18), moradores da região fizeram denúncias sobre pessoas fechando a rua e barulho. Assim, a operação foi organizada para evitar essa situação.

"Foram diversas denúncias dos moradores, que reclamaram que as ruas foram fechadas na terça-feira, que há perturbação de sossego, consumo de entopercentes e bebidas alcólicas, inclusive por adolescentes", explica o capitão do 5ºBPM (Batalhão da Polícia Militar), Emerson Castro.





A UEL está em sua semana de recepções desde segunda-feira (17), com a primeira semana de aulas para os aprovados no Vestibular 2024, e o Beco Universitário, localizado ao lado, é conhecido por ser o ponto de encontro dos alunos.