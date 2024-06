Enteado tem desentendimento com padrasto e acaba esfaqueado no Jardim Jamaica

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado pelo padrasto no Jardim Jamaica, na Zona Oeste de Londrina, na madrugada desta terça-feira (18).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até a residência do suspeito ao receber uma denúncia de que o acusado estaria ameaçando o enteado com uma faca.

No local, os agentes viram o enteado caído no chão com uma facada no abdômen. O socorro médico foi acionado para prestar atendimento à vítima, que precisou ser encaminhada ao HU (Hospital Univeristário) de Londrina.





O padastro estava presente no momento da chegada dos policiais, com as roupas cheias de sangue. Durante a revista pessoal, os agentes não encontraram nada de ilícito, mas, próximo ao homem, localizaram uma faca ensanguentada.





A mãe da vítima, que é esposa do acusado, também estava ferida e precisou ser atendida pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma). A mulher contou aos policiais que não se lembrava muito bem do que aconteceu, mas relatou que o filho foi visitá-la e teve um desentendimento com o padrasto.





Diante da situação, o padrasto, que tem 73 anos, foi preso e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim do Sol para tratar cortes na mão e no supercílio. Na sequência, o acusado foi levado para a Central de Flagrantes.