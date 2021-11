'Gasparzinho', ladrão esconde moto dentro de túmulo em Cornélio Procópio

Uma moto foi encontrada escondida dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro). Segundo a soldado Ana Paula de Oliveira Belinelli, relações-públicas do 18º Batalhão de Polícia Militar, na quinta-feira (11), por volta das 17h10, a corporação recebeu uma denúncia anônima de que haveria uma moto escondida em uma sepultura.

“A PM deslocou uma equipe com dois policiais que estavam de serviço no dia para o local indicado e encontrou uma motocicleta Honda CG no túmulo fechado. O veículo constava como roubado”, afirmou.



Segundo ela, a data de registro do roubo era de 2 de julho deste ano. A moto possivelmente foi roubada no Conjunto Ayrton Senna.





"A gente não sabe se o veículo estava lá havia algum tempo ou se foi levado recentemente. O que foi constatado é que ele estava sendo desmanchado. A motocicleta estava sem a roda dianteira e sem as carenagens laterais. No entanto, a numeração de chassi e do motor estavam intactas”, ressaltou Oliveira.





Em 2016, ocorreu um episódio semelhante na cidade, em que policiais encontraram uma moto escondida em outro túmulo do mesmo cemitério e também chegaram ao local por denúncia anônima, cinco dias após a comunicação do furto.

Na época, o investigador Igor Orestes afirmou que tinha alguns suspeitos, que eram moradores de uma vila vizinha ao cemitério.





Continue lendo em Folha de Londrina.