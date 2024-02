Homem ameaça família, ex-companheira e policiais com faca e acaba morto em Londrina

Um homem de 27 anos morreu nesta quarta-feira (28) em um confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), após ameaçar a família da ex-companheira de morte, no Jardim Franciscato, na Zona Leste de Londrina.





De acordo com a Polícia Militar, o homem teria ameaçado a família e a ex-companheira de morte com uma faca. A vítima relatou que as ameaças eram constantes e que o acusado não estaria satisfeito com o fim da relação.

Após uma breve conversa no local, os policiais tentaram abordar o homem, que se encontrava dentro da residência. O suspeito não aceitou a abordagem e partiu para cima da equipe de agentes com uma faca, gerando um conflito entre o homen e os policiais, que precisaram atirar para se defender.





Uma equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionada para prestar socorros, mas a equipe médica constatou que o suspeito já estava morto.





O corpo do homem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e a faca foi apreendida e levada à Delegacia.