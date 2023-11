Homem avança sinal vermelho e é preso por dirigir embriagado no Jardim Maria Lucia

Um homem foi preso e teve seu veículo apreendido após avançar um sinal vermelho no Jardim Maria Lúcia, na Zona Oeste de Londrina, na noite desta quarta-feira (29).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina na rua Luigi Amorese, quando agentes do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) avistaram o homem cruzar o semáforo.

Os policiais relataram que, após o suspeito avançar o sinal vermelho, começaram a segui-lo. Durante a abordagem, foi possível constatar que o homem estava embriagado, além de ter agido com agressividade.





O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.