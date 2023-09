Homem desobedece ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, capota carro e fica ferido em Guapirama

Um homem de 30 anos ficou ferido ao capotar o Volkswagen Gol que dirigia após desobedecer uma ordem de parada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-153, em Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste sábado (23).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem, ao perceber a ordem de parada dos policiais rodoviários federais, fugiu pela PR-218, no sentido Guapirama - Joaquim Távora.

Após dirigir por alguns metros, o condutor capotou o veículo na margem esquerda e ficou ferido. Uma ambulância foi chamada e encaminhou o homem até o Hospital de Jandaia do Sul para receber atendimento médico.





A PRF, então, revistou o carro dirigido pelo suspeito e, no interior do veículo, encontrou vários tabletes de maconha. A droga e o veículo foram apreendidos e entregues à Delegacia de Carlópolis (Norte Pioneiro) para as providências cabíveis.