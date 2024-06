Homem é morto a tiros nesta sexta-feira em Sertanópolis

Um homem foi morto após ser alvo de disparos de arma de fogo na manhã desta sexta-feira (14) na rua Antônio Joaquim Reis na cidade de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PM (Policia Militar), as pessoas que passavam pelo local relataram em contato com a equipe que dois indivíduos em uma motocicleta efeturarm tiros em direção à vítima por volta das 7h45 e fugiram do local.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o perito da Polícia Criminal estiveram no local e contestaram o óbito dele. O nome não foi divulgado





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal). Os responsáveis pelos disparos não foram identificados.