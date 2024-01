Homem é preso acusado de furtar carnes e farinha em supermercado no Centro de Londrina

Um homem de 55 anos foi preso após ser acusado de furtar um quilo e meio de carne e um pacote de farinha em um supermercado na região central de Londrina na noite desta sexta-feira (5).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o suspeito já detido pela equipe de vigilância do estabelecimento comercial.

O vigilante que conteve o homem disse que o açougueiro do supermercado informou que o suspeito estaria escondendo carnes e outras mercadorias em suas roupas. O profissional, então, começou a seguir o homem e viu que, ao perceber, o suspeito tentou tirar os produtos de suas roupas para fugir do flagrante.





O homem não conseguiu tirar as mercadorias e o vigilante encontrou os itens em suas vestes. O profissional, então, questionou o suspeito, que disse já ter ido ao supermercado com a intenção de furtar, pois não tinha dinheiro.





O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina e, lá, confessou o crime. Ao consultar o nome do suspeito no sistema, a Polícia descobriu qe o homem era acusado de mais três furtos e apropriações indébitas.