Homem é preso por dirigir embriagado após dar "cavalo de pau" e bater em muro na avenida Higienópolis

Um homem de 41 anos foi preso por dirigir embriagado após fazer manobras arriscadas com um carro e, na sequência, bater contra um muro na avenida Higienópolis, na região central de Londrina, na noite desta quarta-feira (3).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço depois de receber uma denúncia de que um motorista estaria dando "cavalo de pau" na via, o que estava colocando a vida de pedestres e outros condutores em risco.

No local, os agentes encontraram o Fiat Uno Mille já batido contra o muro de um restaurante. O motorista teria tentado fugir, mas foi detido por testemunhas, que contaram que o homem estava dirigindo o veículo na rua Paraná na contramão e, ao chegar no cruzamento com a avenida Higienópolis, colidiu contra o muro.





O condutor do automóvel apresenta sinais visíveis de embriaguez, como andar cambaleante, odor etílico, olhos vermelhos e falas desconexas. O homem passou pelo teste etilométrico, que indicou o consumo de álcool.





Diante disso, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina.