Homem em carro furtado em Maringá morre em confronto com o choque da PM em Rolândia

Um homem que estava em um carro furtado em Maringá (Noroeste) morreu em confronto com o Batalhão de Choque da PM (Polícia Militar) em Rolândia (região metropolitana de Londrina) na noite de quarta-feira (12).





Durante operação Sentinela, que está em andamento na região Norte do Paraná, por volta das 20h, a equipe Choque encontrou um suspeito em um veículo ilícito, conforme denúncia recebida pela PM. Houve a tentativa de abordagem do automóvel de cor preta, mas o motorista não acatou e evadiu-se. Em determinado momento, ainda de acordo com a PM, ele teria sacado uma arma de fogo e apontado em direção aos policiais, que revidaram.

O indivíduo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Foi identificado como N.M.D.S.S., 32, pelo Corpo de Bombeiros, que o atendeu por volta das 20h30.





Posteriormente foi verificado que a o automóvel estava com sinais identificadores alterados e havia sido furtado em Maringá no dia anterior.





Foram apreendidos um revólver calibre .32, seis munições de mesmo calibre, uma parafusadeira, um alicate, uma chave catraca e um dispositivo eletrônico para partida.





