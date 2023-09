Quadrilha atira em ônibus durante assalto na PR-317 em Floresta

Uma quadrilha atira contra um ônibus para pará-lo durante assalto na PR-317 em Floresta (Região Metropolitana de Maringá) na madrugada deste domingo (17).





Segundo o relato à PRE (Polícia Rodoviária Estadual) do condutor do coletivo da empresa de transportes rodoviários com placas de Pelotas-RS, com itinerário de Foz do Iguaçu (Oeste) a Goiânia-GO, por volta das 3h50, quando deslocava pela rodovia no sentido do distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão (Noroeste) a Floresta, ao passar pelas proximidades da ponte do Rio Ivaí no quilômetro 131, o veículo foi abruptamente bloqueado por um Chevrolet Vectra de cor branca, que não soube informar placa, com cerca de cinco ocupantes. O carro pareou ao lado do ônibus, e os bandidos fizeram três disparos de arma de fogo, forçando o motorista a parar.

Publicidade

Publicidade





Os indivíduos entraram e obrigaram o motorista a levá-los para uma estrada vicinal às margens da mesma rodovia, onde roubaram dinheiro e pertences particulares dos passageiros - a soma de valores e bens não foi divulgada. Citaram ainda que o compartimento de bagagem foi revirado e foram saqueado vários outros objetos.

Publicidade





Os bandidos fugiram tomando rumo ignorado.

Publicidade





O condutor do coletivo conseguiu sair da estrada e deslocar ao posto da PRE em Floresta para informar a situação. No entanto, os 25 os passageiros não quiseram redigir o boletim sobre os pertences que foram levados. Foram todos orientados e o fato registrado para outras providências.