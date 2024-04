Homem invade apartamento, tenta esfaquear ex-companheira e acaba ferido em Londrina

Um homem foi preso após invadir o apartamento e tentar agredir a ex-companheira e seu atual parceiro com uma faca no Jardim Santa Cruz, na Zona Norte de Londrina, na manhã desta segunda-feira (1º).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o local após receber informações de que o suspeito teria sido contido por vizinhos e estava no local aguardando a chegada dos policiais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o homem teria conseguido entrar no condomínio após dizer ao porteiro que ia deixar as duas filhas no apartamento da ex-companheira. A guarda das crianças é compartilhada e as meninas teriam passado o final de semana com o pai.





Já no interior do condomínio, o suspeito foi até o prédio da vítima e, com a ajuda de uma escada, alcançou uma das janelas do apartamento. Com isso, o homem, que portava uma faca, conseguiu invadir o local.

Publicidade