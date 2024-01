Homem invade casa, furta objetos e tenta enforcar ex-companheira em Apucarana

Um homem invadiu a casa de sua ex-companheira e furtou uma série de objetos na noite desta terça-feira (30), em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até a residência da vítima após receber uma denúncia de violência doméstica.

No local, a mulher informou que seu ex-companheiro entrou no quintal e arrombou a janela da sala, o que o permitiu entrar na casa. No cômodo, o suspeito pegou uma TV. Depois, seguiu para os fundos do terreno e pegou outros objetos, que também foram furtados.





Na sequência, o homem voltou para o interior do casa, entrando novamente pela janela, e tentou enforcar a vítima. Segundo a mulher, o suspeito teria ido à residência no dia anterior e teria dito que iria matá-la.





O homem fugiu antes que a Polícia Militar chegasse e continua foragido.