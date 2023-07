Homem morre durante confronto com a PM após perseguição em Londrina

Um homem de 27 anos morreu durante confronto com a PM (Polícia Militar) após perseguição no fim da noite de segunda-feira (3) em Londrina.





De acordo com a PM, a situação ocorreu por volta das 23h45, quando uma pessoa denunciou via Copom (Central de Operações) que teria visto um possível roubo a ônibus de turismo próximo ao distrito da Warta. A equipe passou a fazer patrulhamento nas proximidades da PR-445, mas diante da não confirmação do crime, a PM retornava pela marginal da rodovia e viu o condutor de um Peugeot de cor branca transitando em alta velocidade, em ultrapassagens a outros veículos.

Publicidade

Publicidade





Os policiais conseguiram se aproximar dele e foi sinalizada a intenção de abordagem com sinais luminosos, sonoros e verbalização. No entanto, o motorista desobedeceu e empreendeu fuga. Então, começou o acompanhamento tático até a estrada da Perobinha, no bairro Cilo III, onde o Peugeot parou. Quando tentaram abordá-lo, os policiais informaram que o viram portando uma arma e atirando em direção a eles, que revidaram. O suspeito foi atingido e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o óbito goi constatado.





Os bombeiros localizaram uma carteira de trabalho cuja foto se assemelhava ao homem que morreu e, em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que contra ele havia três mandados de prisão em aberto, por porte ilegal de arma de fogo, por evasão por porte ilegal de arma de fogo e por evasão por roubo agravado.

Publicidade





Depois dos levantamentos periciais, a arma que o acusado utilizou foi identificada como um revólver marca taurus calibre 357 Magnum, com capacidade para seis cartuchos, municiado com dois cartuchos intactos, um cartucho picotado e três cartuchos deflagrados, todos do mesmo calibre.





A equipe fez a entrega dos materiais apreendidos na Central Regional de Flagrantes.





Foram acionados os órgãos competentes.