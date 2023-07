Prefeitura de Francisco Beltrão abre 212 vagas em concurso com salários de até R$ 5,1 mil

A prefeitura de Francisco Beltrão (Sudoeste do Paraná) abriu, nesta segunda-feira (3), as inscrições para o concurso público que oferece 212 oportunidades no município. O maior salário oferecido, R$ 5.181, é para a função de procurador (uma vaga), com carga horário semanal de 40 horas.





Há vagas também para professores (200), agentes comunitários de saúde (5) e agentes de combate a endemias (6). As remunerações para esses profissionais variam de R$ 2.210,18 a 4.420,36, com cargas horárias de 20 e 40 horas semanais.

Publicidade

Publicidade





As taxas para participar do certame são de R$ 150 para a função de procurador e R$ 100 para as demais áreas. Os professores deverão ter formação específica nas áreas divulgadas (inglês, arte e educação física) ou formação em magistério. Os agentes de endemias e de saúde deverão ter apenas o ensino médio completo.