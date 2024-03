Homem suspeito de furtar dez caminhonetes com prejuízo de R$ 3 milhões é preso em Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 37 anos, por furtar mais de dez caminhonetes no Noroeste do Estado. Ele foi preso nesta quinta-feira (21), em Maringá, no Noroeste do Estado. Estima-se que o prejuízo seja superior a R$ 3 milhões.





Após investigações de alta complexidade, a PCPR verificou que o indivíduo estava ligado aos furtos em série em Paranavaí e municípios vizinhos. As apurações apontaram que em 2023 ele já havia sido preso portando uma máquina de decodificar chaves.

"Diante desse cenário, foram reunidos vários elementos informativos e representado pela prisão preventiva e mais três mandados de busca e apreensão, que foi deferido pelo Poder Judiciário e cumpridos durante a ação. Com ele foi encontrado um kit de decodificação de chaves e uma chave de fenda, instrumentos utilizados para abrir a porta e ligar a caminhonete", conta o delegado da PCPRR Gilson Matos.