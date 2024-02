Homem suspeito de matar amigo em bar de Cambé após discussão é preso no Jardim Columbia

Um homem foi preso na noite deste domingo (11) suspeito de ter matado a tiros um amigo em um bar no Jardim Silvino, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), após uma discussão. A PMPR (Polícia Militar do Paraná) localizou e prendeu o acusado no Jardim Columbia, na Zona Oeste de Londrina.





De acordo com a Polícia Militar, os homens eram amigos há mais de dez anos e os tiros teriam sido disparados pelo suspeito após a vítima tê-lo agredido com tapas no rosto por conta de uma discussão enquanto ambos bebiam juntos.

Segundo informações coletadas pelos policiais, o acusado teria ido embora do estabelecimento comercial após ter sido agredido. Contudo, o homem teria voltado ao local com uma pistola e atirado contra o amigo.





No momento da prisão do suspeito, os agentes da Polícia Militar encontraram com o homem duas armas de fogo - um revólver e uma pistola -, além de um canivete e uma espada katana.





O acusado foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.