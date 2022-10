Mãe de santo registra B.O. contra vizinho suspeito de atacar centro de umbanda em Londrina

Um centro de umbanda localizado na Vila Guarujá, na região central de Londrina, foi atacado por um incendiário na tarde desta quinta-feira (27). No momento da ocorrência, Cláudia Augusto dos Santos, a Mãe Iyá Ikandayo, acionou a PM (Polícia Militar). Na manhã desta sexta-feira (28), compareceu à Central de Flagrantes da PC (Polícia Civil) para registrar um B.O contra seu vizinho, suspeito do crime.







O imóvel foi atingido, na tarde de quinta, por uma lata cheia de tíner, com um tecido que servia como pavio, no qual foi ateado fogo. No momento do crime, duas mães de santo estavam no interior da residência.

Mãe Iyá Ikandayo é uma das responsáveis pela gestão do Centro de Umbanda Cachoeirinha de Xangô e relata que a lata atirada contra o imóvel só não pegou fogo porque o vento estava forte e rolou o item pela extensão do telhado.





As suspeitas recaem sobre um vizinho, que mora há cerca de dois anos ao lado do centro religioso e que já provocou rusgas com Mãe Iyá e sua sócia. Outros moradores próximos, mais antigos, jamais manifestaram qualquer incômodo com a atividade do terreiro, diz a líder espiritual.

"Já registramos um boletim de ocorrência contra ele [vizinho] em agosto deste ano. Ele me xingou e disse que cultuávamos o demônio. E, agora, estou registrando de novo. Quero que ele seja investigado, porque representa um risco para mim e para minha sócia", afirma.





Mãe Iyá conta, ainda, que o suspeito saiu de casa quando a PM foi acionada e, após retornar, xingou novamente as mães de santo e ameaçou suas vidas. "Depois que a polícia saiu, ele nos chamou de nomes ofensivos mais uma vez e disse que, se não nos matasse, ia mandar nos matar", aponta.

Procurada, a PM constatou a lata de tíner com o pavio, mas informou que, até o momento, não pode confirmar a autoria do atentado.

Na Polícia Civil, o caso foi registrado, mas não foi possível fazer a representação contra o suspeito por problemas de ordem técnica. Mãe Iyá Ikandayo retornará à delegacia na próxima semana para dar prosseguimento aos trâmites.

