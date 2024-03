Mais de 2.600 brasileiras foram vítimas de feminicídio em 2023, aponta Lesfem da UEL

Em 2023, no Brasil, foram identificados 1.706 casos de feminicídio consumados e 988 feminicídios tentados, que totalizam 2.694 casos.





Durante o tempo de leitura dessa matéria, uma mulher será vítima de feminicídio ao redor do mundo. Até o fim do dia, outras quatro terão suas vidas roubadas apenas por existirem e até o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), outras 10 perderão a vida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo levantamento realizado pelo MFB (Monitor de Feminicídios no Brasil), uma iniciativa do Lasfem (Laboratório de Estudos de Feminicídio) da UEL em conjunto com a UFU (Universidade Federal de Uberlândia) e a UFBA (Universidade Federal da Bahia).





No período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023, foram monitorados casos de feminicídio consumados e tentados em todo o território nacional a partir do registro e análise de notícias veiculadas na internet em diversos veículos de comunicação.

Publicidade





A equipe do projeto, coordenada pela professora do CLCH (Departamento de Ciências Sociais) Silvana Mariano, atuou com 5 integrantes no processo de pesquisa e levantamento de dados. Nas etapas de revisão, tabulação e produção do projeto gráfico do informe, 11 pessoas compuseram o conjunto.





“Nós conseguimos fazer muito com relativamente pouco, uma vez que se tenha um método de trabalho que seja eficiente”, pontuou Silvana. Após um trabalho que se alongou por um ano e dois meses, o Informe Feminicídios no Brasil 2023 foi publicado nesta terça-feira (5), no site do Lesfem e está disponível para todo o público.

Publicidade