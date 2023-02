Morre no HU mulher aprisionada em veículo em chamas em Rolândia

Morreu na noite desta terça-feira (21) Franciele Gonçales Bigarelli, que estava internada no CTQ (Centro de Tratamento de Queimados) do HU (Hospital Universitário) de Londrina após ter sofrido uma tentativa de feminicídio ao ser presa dentro de um veículo em chamas na zona rural de Rolândia, no dia 14 de fevereiro. O suspeito do crime também se feriu, foi atendido no mesmo hospital e teve mandado de prisão preventiva expedido.