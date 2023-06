Operação da PRE em Floresta apreende cigarros e eletrônicos na PR-317

Uma operação da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) em Floresta (Região Metropolitana de Maringá) apreendeu cigarros e eletrônicos na PR-317.





Segundo a PRE, durante ação de fiscalização no km 127 da rodovia, praça do pedágio desativada de Floresta, a equipe abordou diversos veículos que geraram 12 notificações de diversos artigos do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Publicidade

Publicidade





Também foi abordado o ônibus que fazia a linha de Foz do Iguaçu (Oeste)/Londrina, em revista ao compartimento de bagagens foram localizadas diversas malas com produtos oriundos do Paraguai, contendo 229 pacotes de cigarros, 4280 óculos, 300 baterias de celular, e diversos produtos eletrônicos sem o devido desembaraço aduaneiro na Receita Federal do Brasil.





Foram identificados cinco passageiros, quatro homens e uma mulher, como proprietários das mercadorias.





Os volumes foram entregues na Receita Federal do Brasil em Maringá.