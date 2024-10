Operação em Londrina mira traficantes que ameaçavam Polícia Militar

Uma operação foi deflagrada, nesta quarta-feira (8), pelas policiais Civil e Militar, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão no condomínio Santos Dumont, no jardim Abussafe, zona leste de Londrina. A ação foi para combater ameaças que estariam sendo feitas por criminosos contra um PM que trabalha na região. Outro pano de fundo da investigação foi o tráfico de drogas.





"A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos), junto com a Polícia Militar, deu cumprimento a esses quatro mandados visando combater uma associação criminosa que explora o tráfico de drogas na região leste, principalmente no jardim Abussafe e imediações. A PM realizou várias prisões e apreensões de droga ali, no entanto, alguns dos elementos envolvidos, que estavam no topo da hierarquia, ainda precisavam ser melhor investigados", afirmou o delegado Adilson José da Silva.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante as buscas, cinco celulares foram apreendidos. Uma pistola carregada foi localizada e o homem de 31 anos que estava com arma acabou preso em flagrante. Ele seria o líder do grupo. "Uma pistola nove milímetros com seletor para kit rajada. Uma arma extremamente ofensiva, perigosíssima", classificou o tenente-coronel Ricardo Eguedis, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. "Essa pessoa identificada foi conduzida à delegacia e vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito", explicou.





As forças de segurança garantiram que as verificações em relação ao grupo criminoso vão ter desdobramentos. "A polícia continua no trabalho. Essas ações nasceram de denúncias anônimas", destacou.

Publicidade





'GERENTE' DO TRÁFICO





A Denarc de Londrina também ajudou nesta sexta-feira a Polícia Civil de Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina) numa outra operação contra o tráfico de drogas. Na cidade foram quatro buscas e apreensões no jardim Nossa Senhora da Paz, na zona oeste. Um homem, conhecido pelos policiais como o "gerente-geral do tráfico” no bairro, foi detido em flagrante com cocaína e raxixe. Ele teria ligação com traficantes de Primeiro de Maio, onde foram apreendidas drogas e dinheiro.