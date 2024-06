Polícia apreende cinco toneladas de maconha dentro de caminhão na região de Londrina

Cerca de cinco toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Federal dentro de um caminhão, na manhã desta terça-feira (25), em Prado Ferreira (Região Metropolitana de Londrina), durante ação conjunta de repressão a delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas nas rodovias que dão acesso ao norte do Paraná.





Durante a ação, os agentes abordaram um caminhão, momento em que o condutor do veículo apresentou nota fiscal falsa da carga. Foi verificado que o veículo estava carregado com mais de cinco toneladas de maconha. O caminhão foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Londrina juntamente com o entorpecente.

O motorista do veículo, um homem de 28 anos, morador de Toledo (Oeste) e com antecedentes criminais por roubo, foi conduzido à delegacia em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária.





