Polícia apreende mais de 120 quilos de maconha em carros no Norte do Paraná

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreenderam, durante a Operação Divisas e Fronteiras Integradas III, 121 quilos de maconha e prenderam um homem e duas mulheres pelo crime de tráfico. As duas apreensões foram registradas na manhã desta quinta-feira (9).





A primeira apreensão ocorreu na PR-855 próximo ao trevo de Bandeirantes (Região Metropolitana de Londrina). Durante uma fiscalização de ônibus interestaduais, o cão Arius, do Canil do BPRv, indicou as malas que pertenciam a uma passageira.

A bagegem da mulher estava repleta de tabeletes de maconha convencional e do tipo "morruga". De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a passageira transportava 22,2 quilos da droga e foi presa e encaminhada para a Delegacia.