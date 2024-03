Polícia Civil prende 779 pessoas por crimes contra mulheres durante o mês de março no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 779 indivíduos suspeitos de crimes cometidos no âmbito da violência contra as mulheres durante a Operação Átria, deflagrada no mês de março deste ano. A ação é realizada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) com abrangência nacional.





A ação aconteceu simultaneamente em 229 municípios do Paraná.

Ao longo dos 27 dias, os policiais civis também apreenderam 31 armas de fogo, 29 armas brancas e 447 munições irregulares. Além disso, 4.610 boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar foram registrados, 2.854 inquéritos policiais concluídos e 3.154 medidas protetivas solicitadas ao Poder Judiciário.





A operação contou com a participação das polícias civis de todos os estados e do Distrito Federal, sob coordenação da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), órgão do MJSP.

“A operação busca enaltecer a mulher. Desde o dia 1 de março estamos realizando ações contra esses indivíduos relacionados aos crimes contra as mulheres. Nas 183 unidades da Polícia Civil ainda estão sendo realizadas ações educativas com adolescentes e homens, para que possam construir um futuro diferente, em que mulheres deixem de ser vítimas”, afirma a delegada chefe da Divisão de Polícia Especializada, Luciana de Novaes.