Polícia Civil prende homem acusado de estuprar a própria enteada em Cornélio Procópio

A Polícia Civil do Paraná prendeu, nesta terça-feira (20), um homem de 38 anos acusado de estuprar a própria enteada em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Estado. A prisão aconteceu em Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana de Curitiba).





De acordo com as investigações, a violência aconteceu entre os anos de 2011 e 2016, enquanto a vítima era menor de idade, o que qualifica o crime como estupro de vulnerável.

"Assim que o mandado de prisão preventiva foi expedido, a equipe empreendeu diligências e constatou que o suspeito estaria na cidade de Fazenda Rio Grande", explica Thais Orlandini, delegada da Polícia Civil do Paraná.





Segundo os policiais, o homem foi capturado preso no bairro Veneza e encaminhado ao sistema penitenciário em seguida.

