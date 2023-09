Polícia Militar retoma radiopatrulhamento com bicicletas na região central de Londrina

Vereadores aprovam proibição de cigarros eletrônicos em escolas de Londrina A CML (Câmara Municipal de Londrina) está em vias de aprovar em definitivo a proibição do consumo de cigarros eletrônicos e similares em escolas públicas e particulares



"Essa modalidade de patrulhamento não é adequada a todos os espaços urbanos. O Centro de Londrina corrobora com as vantagens oferecidas pelas bicicletas, como mobilidade e acessibilidade a locais que motos e carros não acessam. Esse é, também, um meio de transporte silencioso, o que nos permite, em algumas situações, surpreender os abordados."

Outro fator positivo destacado por Tordoro se refere à agilidade de locomoção oferecida aos policiais pelas bicicletas. Segundo o tenente-coronel, esses meios de transporte podem ser usados em calçadas, escadas e outros espaços, o que oferece mais agilidade aos agentes, sobretudo em momentos de emergência policial.



Apesar dos benefícios, o radiopatrulhamento com bicicletas também oferece desvantagens, como a dependência às condições climáticas. "Quando o clima não está propício, essa modalidade fica impossibilitada de operar. Porém, quando isso acontece, o policial militar se desloca com a viatura motorizada", ressalta o comandante.

De acordo com Tordoro, haverá duplas de policiais trabalhando com o radiopatrulhamento com bicicletas tanto no período da manhã quanto no período da tarde. "Vamos ter, aproximadamente, quatro duplas trabalhando e com alternância entre escalas para que possam atender às ocorrências em horário comercial de segunda a sábado e em domingos e feriados, quando houver necessidade."





Parte das bicicletas utilizadas no radiopatrulhamento foram adquiridas em 2017 em parceria com a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Além disso, algumas unidades foram compradas pelo Governo do Estado e pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e outras foram adquiridas pela própria PMPR.

"Já realizamos alguns cursos de capacitação e os policiais que estão atuando em Londrina nesse momento estão habilitados para o trabalho. A Polícia Militar de Maringá também emprega essa modalidade de radiopatrulhamento e alguns policiais serão enviados para Londrina", explica Tordoro.

REIVINDICAÇÃO DE ENTIDADES E COMERCIANTES

O comandante do 5º BPM ressalta que o radiopatrulhamento com bicicletas foi retomado devido às reivindicações de entidades e de comerciantes da região central de Londrina e dos arredores, que se viram satisfeitas com as ações realizadas entre 2017 e 2019.



